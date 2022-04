Angehende Schulkinder erhalten den „Bibfit-Führerschein“

Im Rahmen eines ökumenischen Wortgottesdienstes in der St.-Dionysius-Kirche, gestaltet von der Pastoralreferentin Alice Zaun, Uli Rietmann von der Katholischen öffentlichen Bücherei (KöB) und Gabriel Polarczyk für den musikalischen Teil, erhielten jetzt rund 70 angehende Schulkinder der sechs Kindergärten in Seppenrade den „Bibfit-Führerschein“. „Bibfit“ steht für Bibliotheks-fit, eine vom Borromäusverein konzipierte Aktion, bei denen Kinder, Erzieherinnen und Eltern den Kindern den Spaß an Büchern und Vorlesen vermitteln sollen.

Vorlesen und Zuhören

Zweimal haben die Gruppen mit ihren Erzieherinnen die Bücherei besucht und dabei das Prinzip der Büchereien kennengelernt: Aussuchen und Ausleihen, Vorlesen und Zuhören, den Unterschied von Erzähl- und Wissensbüchern erkennen, und wissen, was es gibt und wo es steht.

Urkunde

„Endlich konnten wir nach den Corona-Einschränkungen wieder den Büchereiführerschein machen“, sagte Uli Rietmann zur Begrüßung in der Kirche, wo in Liedern, Fürbitten und Gebeten das Buch im Mittelpunkt stand. Als Uli Rietmann aus dem Buch „Es wird Frühling kleiner Bär“, das anschließend jedem Kindergarten von der Bücherei geschenkt wurde, eine Geschichte vorlas, war es ganz still in der Kirche. Bevor den Kindern, Eltern und Erzieherinnen Kaffee und Kuchen im Don-Bosco-Haus serviert wurden, nahmen die Mädchen und Jungen ganz stolz die Urkunde und den Büchereiführerschein entgegen.

Die KöB ist auch während der Osterferien – bis auf Ostersonntag – zu den üblichen Zeiten geöffnet.