Australier überzeugt mit seinen Liedern

Das Weinhaus Ricordo verwandelte sich am Samstagabend wieder einmal in einen Konzertsaal. Der Künstler Jamie Faulkner unterhielt die Gäste in der „Rock‘n‘Roll-Hauptstadt Deutschlands“, wie er in seiner Begrüßung scherzhaft erwähnte, mit der Gitarre und seiner gefühlvollen Stimme. Der gebürtige Aus­tralier, der mittlerweile in Deutschland lebt, studierte Gitarre an der Universität und fing an, in kleinen Cafés zu spielen.

Bei seinem vierten Auftritt im Ricordo brachte der Musiker sein Publikum zum Mitsingen und heiterte es mit witzig-lockeren Pointen auf. „Ich wollte gerne hierhin zurück. Ich mag die Atmosphäre“, so der Sänger und Songschreiber. In einem Misch aus Englisch und Deutsch, der auch bei den Gästen zu vernehmen war, leitete Faulkner durch den Abend und gab die einen oder anderen Hintergründe über sich und seine Songs zum Besten. Lieder wie „In My Fathers Boots“ oder „Highway Life“ beschrieben den Blues- und Soul-artigen Charakter der Musik, sowie auch der neue Song „This Masquerade“.

Neues Album „Back Road“ präsentiert

Auch sein Album „Back Road“, das Jamie Faulkner mit seiner Band über zehn Tage in einem Fachwerkhaus aufgenommen hat, war Teil des Programms. Hierbei kam nicht nur seine Akustikgitarre zum Einsatz, sondern ebenfalls die Mundharmonika und die erste Gitarre des Künstlers – eine Dobro.

In der Pause hatten die musikalisch angeregten Gäste die Möglichkeit, Alben, Platten oder auch Einkaufsbeutel zu erwerben. Zudem gab der Musiker einen Einblick in sein neues Album, das nächstes Jahr im Februar erscheinen wird. Abschließend sagte Faulkner : „Nach zwei Jahren Konzertpause ist es besonders, an Orte wie diesen zu kommen, mit Menschen, die mir zuhören wollen.“