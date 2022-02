Austritte haben stark zugenommen

Die Zahl der Kirchenaustritte hat auch in der katholischen Gemeinde St. Felizitas deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr verließen 214 Menschen die Gemeinde.

Immer mehr Menschen kehren der katholischen Kirche den Rücken. Der Trend geht auch an der Kirchengemeinde St. Felizitas nicht spurlos vorbei.

Bilanz gezogen hat jetzt die Kirchengemeinde St. Felizitas für das vergangene Jahr. Die Zahl der in Lüdinghausen und Seppenrade gezählten Katholiken liegt bei 13 549. Ein Jahr zuvor waren es noch 13 847.

Mit 124 Kindern, die zur Erstkommunion gingen, sei deren Zahl im Vergleich zu 2020 mit 126 nahezu gleich geblieben. Gefirmt wurden 88 Jugendliche – 2020 waren es 78. Die Anzahl der Trauungen verdoppelte sich von acht in 2020 auf 16. Getauft wurden im vergangenen Jahr 104 Kinder, in 2020 waren es 75. Die Zahl der Bestattungen stieg von 109 auf 150. Bei den Austritten aus der Kirche vermeldet die Gemeinde einen starken Anstieg von 91 auf 214. Diese Zahl sei seit den 1990er Jahren stetig angestiegen, erklärte Pastoralreferent Michael Kertelge. Den Austritten stehen zwei Wiederaufnahmen in die katholische Kirche gegenüber.

„Viele Menschen haben die Nase voll“, erläuterte Kertelge auch mit Blick auf die Missbrauchsskandale in der Kirche die hohe Austrittsrate. Seiner Erfahrung nach kehrten auch immer häufiger Menschen der Kirche den Rücken, die zuvor stark ehrenamtlich in ihr engagiert gewesen seien. „Wir melden uns bei jedem“, sagte Kertelge.