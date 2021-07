Auto abgestellt – und plötzlich ist man eingesperrt

In unschöner Regelmäßigkeit geht an der Schrankenanlage auf dem Parkplatz Ostwall nichts mehr. Dann sind dort parkende Autofahrer schlicht eingesperrt. Das geschah auch am Montagabend.

Gut ein halbes Dutzend Nutzer des Parkplatzes am Ostwall waren am Montagabend schlicht eingesperrt. Nichts ging mehr, die Schranke blieb unten. Und das obwohl alle ihr Parkticket brav bezahlt hatten oder gar nach 18 Uhr das Gelände angefahren hatten. Nicht hilfreich war auch der Druck auf die Notruftaste. Denn da ging nur eine Automatenstimme an, wie eine Betroffene den WN schilderte. Der eine oder andere sagte per Handy schon seine Abendverabredung ab: „Ich weiß nicht wann ich hier wegkomme.“ Hilfe kam schließlich von einem Handwerker, der mit entsprechendem Werkzeug – einem Dreikant – einige der Absperrungen an der früheren Ausfahrt des Parkplatzes entfernte und so eine Lücke für die Autos schuf. Und die machten sich dann über diesen Notausgang auch flugs auf den Nachhauseweg.