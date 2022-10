Auto überschlägt sich mehrfach

Lüdinghausen/Ottmarsbocholt

Mehrfach überschlagen hat sich ein Auto bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der L 884 zwischen Ottmarsbocholt und dem Abzweig B 235 in Richtung Lüdinghausen. Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr Lüdinghausen geborgen.

-wer-