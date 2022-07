Babykleidung heiß begehrt

Die Kolpingsfamilie Lüdinghausen und der Verein „Hilfe für Senegal O. N. G.“ setzen ihre Zusammenarbeit fort. Und davon profitieren in erster Linie Kleinkinder und ihre Mütter im Senegal. Denn als „Nebenprodukt“ der regelmäßigen Kleidersammlungen stellt die Kolpingsfamilie dem Senegal-Verein wieder Babykleidung und Kleinkinder-Utensilien zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Jetzt übergaben Susanne Lenfers, Sylvia Lezius und Monika Rex-Ma­thes mehrere Kisten mit Kleidungsstücken an Gudula Gotzes und Albert Guntermann vom Senegal-Verein.

