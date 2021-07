Bäckermeister kehrt von Athen zurück nach Lüdinghausen: „Ich bin hier erwachsen geworden“

Nach drei Jahren in Griechenland

Lüdinghausen

Stavros Evangelou ist in der Bäckerei Geiping zum Bäcker und Konditor ausgebildet worden. Inzwischen hat er nicht nur seine Meisterprüfung absolviert, sondern auch den Betriebswirt des Handwerks in der Tasche. 2017 ging es zurück nach Athen in den väterlichen Betrieb. Jetzt ist er wieder bei Geiping.

Von Peter Werth