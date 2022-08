Hobby-Bäcker begeistert mit Sauerteigbrot

Ein gutes Brot schmeckt am besten ohne alles. Das findet zumindest Jens Kortmann. Der 29-jährige Lüdinghauser backt in seiner Freizeit regelmäßig Deftiges – im Sommer weniger, in den anderen Monaten des Jahres dafür umso mehr. In dem Buch „Geliebte Brote – Köstlich und erprobt: Mehr als 50 Backideen vom Land“ (siehe Info-Kasten) ist jetzt eines seiner Rezepte erschienen.

