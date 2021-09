Bagger reißt Leck in Gasleitung

Die Steverstraße ist aufgrund von austretendem Gas derzeit gesperrt. Ein Bagger hat im Zuge der Bauarbeiten ein Leck in die Leitung geschlagen. Im Radius von 100 Metern rund um die Kreuzung an der Graf-Wedel-Straße wurden die Anwohner von Rettungskräften evakuiert. Gelsenwasser ist vor Ort um den Druck von der Gasleitung zu nehmen. Die Polizei rät Anwohnern, die Fenster und Türen geschlossen zu halten, sofern Gas-Geruch zu vernehmen ist.

Seit Montagmittag 13 Uhr läuft an der Steverstraße ein Großeinsatz zu dem Feuerwehr und Polizei aus dem gesamten Kreisgebiet angefordert wurden.

Im Zuge der Straßenarbeiten an der Steverstraße hat ein Bagger in Höhe der Sparkasse an der Graf-Wedel-Straße eine Gasleitung beschädigt, sodass „massiv Gas ausgetreten ist“, schildert der stellvertretende Wehrführer der Feuerwehr Lüdinghausen Klaus Hesselmann seine ersten Eindrücke aus dem Einsatzgebiet. „Aufgrund des ausströmenden Gases ist der Bereich rund um das Leck in einem Radius von 100 Metern evakuiert worden“, so Hesselmann. Mitarbeiter der Gelsenwasser AG seien derzeit vor Ort damit beschäftigt, den Druck von der Leitung zu nehmen, um das Leck im Anschluss zu verschließen, so Hesselmann.

Die Polizei sichert die Gefahrenstelle weiträumig ab, sodass die Steverstraße, Borg, die Liudostraße, Hinterem Hagen und die Graf-Wedel-Straße derzeit nicht betreten werden dürfen. Passanten werden von der Polizei darauf hingewiesen, diesen Bereich weiträumig zu umgehen.

Anwohner in unmittelbarere Umgebung sind dazu aufgerufen, die Türen und Fenster verschlossen zu halten, da an der Gas-Austrittsstelle in einem Radius von bis zu zehn Meter intensiver Gasgeruch zu vernehmen ist. Auch Feuerzeuge oder Zigaretten seien im abgesperrten Bereich tabu, mahnt der Pressesprecher der Polizei Sascha Kappel zur Vorsicht.

Zurzeit rechnet die Feuerwehr damit, dass der Einsatz noch gute zweieinhalb Stunden andauern wird.