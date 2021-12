Bald Armband für 2G-Kontrollen

Lüdinghausen

Auf Entlastung beim 2G-Shopping in der Vorweihnachtszeit dürfen sich Händler und Kunden freuen. Mit Hochdruck soll noch in dieser Woche die sogenannte Bändchen-Lösung in der Innenstadt etabliert werden. Dabei erhalten einmal kontrollierte Kunden ein Armband am Handgelenk, das sie in den weiteren Geschäften nur noch vorzeigen müssen, um ihren 2G-Status zu belegen.

Von Ann-Christin Frank