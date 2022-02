Bäume über B 235 gestürzt

Zu zehn Einsätzen wurde die Lüdinghauser Feuerwehr am Donnerstagmorgen wegen des Sturms Ylenia gerufen. Unter anderem waren zwei Bäume quer über die B 235 gestürzt.

Kurz vor dem Abzweig Ottmarsbocholt waren am Donnerstagmorgen zwei Bäume quer über die B 235 gestürzt.

Den ersten Einsatz wegen des Sturms Ylenia hatte die Lüdinghauser Feuerwehr um 4 Uhr, berichtete Klaus Hesselmann. Bis zum späten Vormittag am Donnerstag hätte sich die Zahl auf zehn erhöht, so der stellvertretende Wehrführer. Gefährlich wurde es gegen 7.30 Uhr, da seien kurz vor dem Abzweig Ottmarsbocholt zwei Bäume quer über die B 235 gestürzt. Diese wurden vor Ort zersägt und die Straße geräumt. „Es ist ein kleines Wunder, dass dort niemand zu Schaden gekommen ist“, so Hesselmann.

Weitere Einsätze gab es in der Langenbrückenstraße, am Disselhook sowie an der Olfener Straße. Dabei wurden lose Markisen entfernt, Dachpfannen entsorgt, die auf Autos gefallen waren, sowie ein Schornstein, der auf die Straße zu stürzen drohte, gesichert. Insgesamt war die Feuerwehr mit 20 Kräften unterwegs.