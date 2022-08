„Beachtliche Erfolge erzielt“

Bürgermeister Ansgar Mertens hat die Badmintonspieler Juna Bartsch, Linus Emmerich und Leon Kaschura im Rathaus empfangen und für ihre besonderen sportlichen Erfolg geehrt.

Juna Bartsch ist im Mai Deutsche Meisterin in der Klasse U13 geworden. Auch Linus Emmerich und Leon Kaschura konnten sich die Goldmedaille bei den Deutschen Meisterschaften in ihrer Altersklasse U15 sichern. Außerdem erreichte Leon Kaschura im Einzel den dritten Platz. Mertens gratulierte ihnen zu ihren Titeln und überreichte ihnen als Aufmerksamkeit Gutscheine. Er bedankte sich auch bei ihren Trainern Rachmat Hidajat und Michael Schnaase für die Vorbereitung und ihr Engagement, heißt es in einer Mitteilung.

„Lüdinghausen kann sich zu Recht als Sportstadt bezeichnen“, so Mertens. „Ich freue mich, dass ihr die tollen Bedingungen in der Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße nutzt und solche beachtlichen Erfolge erzielt. Der Nachwuchsbereich bei Union 08 Lüdinghausen kann sich sehen lassen.“