Inge Tillmann-Keber ist beim Begleitdienst am Lüdinghauser St.-Marien-Hospital. Seit November 2021 engagiert sich die 71-Jährige, indem sie Patienten durch das Krankenhaus führt. Immer aufmerksam und fürsorglich. Ein Lächeln ist der Dank.

Inge Tillmann-Keber ist gerade erst an den Empfangstresen in der Eingangshalle des St.-Marien-Hospitals zurückgekehrt, da klingelt erneut ihr Handy. Sie greift in die Tasche ihres weißen Kittels, zieht das Mobiltelefon hervor, hält es ans Ohr, lauscht aufmerksam den Anweisungen, notiert sich etwas auf einem kleinen Zettel, legt, steckt das Handy weg – und eilt direkt wieder los.