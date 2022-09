Behinderten eine Stimme geben

Alfons Wecker ist erster Inklusionsbeauftragter in der Stadt Lüdinghausen. Er setzte sich bei der Wahl der Sitzung des Arbeitskreises Inklusion am Mittwochabend gegen seine Mitbewerberin >Nicola Habrock deutlich durch. „Ich bin gespannt auf die Arbeit, die auf mich zukommt“, erklärte er.

Alfons Wecker ist der erste Inklusionsbeauftragte in der Stadt Lüdinghausen. Am Mittwochabend wurde er im Rahmen des zweiten Treffens des Arbeitskreises Inklusion im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen gewählt. Der 52-Jährige setzte sich dabei mit deutlicher Mehrheit gegen seine Mitbewerberin Nicola Habrock durch. In das Amt gewählt wurde er von Vertretern verschiedener Organisationen wie der Caritas, dem Sozialwerk St. Georg, dem DRK, der Arbeiterwohlfahrt sowie Mitgliedern der im Rat vertretenen Parteien und Einzelpersonen.