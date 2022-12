Beleuchteter Budenzauber

Adventsmarkt zieht viele Besucher an

Lüdinghausen

Der Adventsmarkt in Lüdinghausen ist nach wie vor ein Besuchermagnet für Menschen aus der Region. Auf einem bezaubernd beleuchteten Kirchplatz hat es am Wochenende reichlich Budenzauber gegeben. Besucher konnten nach Geschenken stöbern und sich an den heißen Getränken aufwärmen.

Von Arno Wolf Fischer