Berater empfehlen Neubau

Wie sieht die Zukunft des Klutensee-Bades aus? Dietmar Altenburg und Markus Steinert von der Düsseldorfer Altenburg Unternehmensberatung stellten den Mitgliedern von Stadtrat und Badgesellschaft am Dienstagabend die Nachfrage- und Bedarfsanalyse für das Bad vor. Am Ende plädierten sie für einen Neubau.

Dietmar Altenburg (kl. Foto sitzend) und Markus Steinert von der Altenburg Unternehmensberatung stellten am Dienstagabend dem Stadtrat und den Mitgliedern der Badgesellschaft die Ergebnisse ihrer Bedarfsanalyse für das Klutensee-Bad vor. Am Ende muss die Politik die Frage „Sanierung oder Neubau“ beantworten.

Ganze 48 Seiten umfasst die „Nachfrage- und Bedarfsanalyse für das Klutensee-Bad“, die Dietmar Altenburg und Markus Steinert von der Düsseldorfer Altenburg Unternehmensberatung den Mitgliedern von Stadtrat und Badgesellschaft in der gemeinsamen Sitzung am Dienstagabend in der Aula des Canisianums präsentierten. Am Ende ihrer Präsentation ließen sie keinen Zweifel an ihrer Einschätzung: Ein Neubau sei die beste Lösung.