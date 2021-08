Besser nur gucken statt anfassen

Lüdinghausen

Ganz so üppig wie in den Steverauen in Olfen wächst das Jakobskreuzkraut in Lüdinghausen nicht. Warum es dennoch Sinn macht aufzupassen, erklären Dr. Irmtraud Papke und Matthias Overkamp vom Biologischen Zentrum. Und auch, weshalb die Giftpflanze trotzdem ihre Daseinsberechtigung hat.

Von Heidrun Riese