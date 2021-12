Andreas Nienhaus hat mediterrane Krippen erschaffen

Herbern

Häuser, Palmen, 150 Figuren sowie 160 Tiere, kleine Lampen und LEDs schmücken die Krippe in Andreas Nienhaus Wohnzimmer. Der Herberner findet in jedem Urlaub etwas, das er in seine imposante Krippe einbauen kann. Die Erweiterung ist noch nicht abgeschlossen, allerdings ist der Platz neben dem Tannenbaum begrenzt.

Von Isabel Schütte