„Betrieb uneingeschränkt möglich“

Es geht um Sanierung oder Neubau des Klutensee-Bades. Dazu tagen am Dienstag der Haupt- und Finanzausschuss sowie die Gesellschafterversammlung der Badgesellschaft. Ihnen liegt ein „Laufplan“ der Verwaltung für die kommenden Jahre „zur Kenntnis“ vor.

„Vorgehen zur zukünftigen Entwicklung des Klutensee-Bades“, so lautet das Thema der gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Finanzausschuss und der Gesellschafterversammlung der Badgesellschaft am Dienstag (23. November) um 17 Uhr in der Aula des St.-Antonius-Gymnasiums. Beigefügt ist der Einladung ein achtseitiger „Laufplan“ für die weitere Vorgehensweise. Im politischen Raum – und nicht nur da – hat indes der von der Verwaltung formulierte Beschlussvorschlag Befremden ausgelöst. Denn dort steht lediglich, dass Ausschuss und Badgesellschaft „die vorgestellten Planungen zur Kenntnis“ nehmen.