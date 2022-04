Betrunkener Fahrer bleibt unverletzt

Glück hatte ein Autofahrer, der sich am Montagabend mit seinem Fahrzeug auf der L835 kurz vor Lüdinghausen überschlug: Er blieb unverletzt. Sein Pech allerdings war, dass die alarmierten Polizisten bei ihm Alkoholgeruch wahrnahmen.

Nach eigenen Angaben unverletzt blieb am Montagabend ein 57-jähriger Autofahrer aus Senden nach einem Unfall in Lüdinghausen. Gegen 18.35 Uhr befuhr der Mann die L835 in Richtung Lüdinghausen. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er kurz vor dem Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Die Leitplanke wirkte als „Rampe“, worauf sich das Auto überschlug. Auf dem Radweg blieb es auf dem Fahrzeugdach liegen.

Der Sendener verweigerte das Angebot einer medizinischen Untersuchung. Die eingesetzten Polizisten nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch im Atem wahr. Ein Alkoholtest war positiv. Eine Ärztin entnahm dem 57-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein des Sendeners sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.