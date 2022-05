Bis zur Grenze des Machbaren

Der virtuose Geiger Alban Pengili präsentiert am 5. Juni (Sonntag) um 19 Uhr im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen eine ungewöhnliche Kombination von Werken, die dennoch miteinander in Beziehung stehen. Die erste Hälfte des Programms steht ganz im Zeichen von Paganini mit Nel cor piu non mi sento (Niccolò Paganini) und der Paganiniana (Nathan Milstein).

Durch diese Meisterwerke inspiriert, komponierte Pengili das „Albanische Harmonische Labyrinth“, in dessen mittlerem Teil sich zusätzlich der Einfluss der Chaconnes aus den Werken von Johann Sebastian Bach erkennen lässt, und den „Albanischen Liebeswalzer“. Beide Stücke sind für Violine Solo geschrieben. Sie erinnern in Struktur und Komposition an die berühmten Vorbilder, stellen aber zugleich eine Weiterentwicklung dar, indem sie technisch bis an die Grenze des Machbaren für Solovioline gehen.

Bekanntlich hat die Violine meist die Melodiestimme, die von einem zweiten Instrument begleitet wird. Spielt der Geiger zeitgleich mit der Melodie sämtliche begleitenden Harmonien, fordert dies sein technisches Können in höchstem Maße, heißt es in der Presseankündigung.

Albanische Motive und Melodien

Nachdem Pengili und der Gitarrist Peter Ansorge 2021 mit Hilfe eines Stipendiums des Kultusministeriums Düsseldorf die CD „Passione e Desiderio“ produzierten, deren Stücke sie im November in Lüdinghausen präsentierten, ermöglicht dieses Jahr ein Stipendium des Deutschen Musikrats Bonn die Produktion der Solo-CD „Il Violino Armonico: in Memoriam Niccolò Paganini“. Dieses Stipendium wurde vergeben für die Einspielung von Pengilis Kompositionen, in denen unter anderem albanische mediterrane Motive und Melodien erklingen. Es handelt sich um Pengilis erste Werke, die er seinem Ursprungsland gewidmet hat.

Pengili ist laut Bericht ein Geiger der Extraklasse, der seit 2010 dem Lüdinghauser Publikum außergewöhnliche Konzerterlebnisse beschert. Diesmal freut er sich besonders darauf, in der Steverstadt auch seine eigenen Kompositionen erklingen lassen zu können.

Karten gibt es bei Lüdinghausen Marketing (Borg 4) für 15 Euro (ermäßigt zehn Euro; Kinder bis zwölf Jahre zahlen keinen Eintritt) sowie an der Abendkasse.