Bloß nicht resignieren

Lockdown, Reisewarnung, Hochrisikogebiet, Einreisebeschränkungen – für Robert Peters sind das Worte, die ihn ins Mark treffen. Seit vier Jahrzehnten organisiert er Busreisen, fährt Touren nicht nur in Deutschland, sondern auch in das europäische Ausland – unter anderem nach Frankreich, in die Schweiz, nach Norwegen und sogar Island. Gemeinsam mit seiner Frau Cordelia und elf Mitarbeitern hat er in der Corona-Pandemie aber die meiste Zeit damit verbracht, Reisen absagen oder verschieben zu müssen.