Borg wird wieder zum Treffpunkt

Reihe „Mittwochs in . . .“ startet am 11. Mai

Gestartet im Sommer 2013 lief zunächst alles wie am Schnürchen: Die Reihe „Mittwochs in . . .“ zog Lüdinghauser in Scharen in die Borg zum Klön bei kühlen Getränken und leckerem Gegrillten – und natürlich Live-Musik. Und das alle Jahre wieder – bis Corona kam. Der letzte „Mittwochs in . . .“-Treff ging vor nunmehr schon drei Jahren über die Bühne. Doch am Mittwoch (11. Mai) um 19 Uhr ist diese Zwangspause beendet.