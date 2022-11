Brand nach Stromausfall simuliert

Mehrstündige Feuerwehrübung an der Burg Vischering

Lüdinghausen

Am Anfang der simulierten Unglückskette steht ein Stromausfall. „Das Thema ist momentan sehr aktuell“, erklärt Klaus Hesselmann, stellvertretender Wehrführer, das Szenario der Feuerwehrübung an der Burg Vischering. Diese sorgte am Samstag für viele neugierige Blicke rund um die Wasserburg.

Von Arno Wolf Fischer