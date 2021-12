Brandstiftung ist die Ursache zweier brennender Hütten und eines Kleinkraftrades am Tag vor Heiligabend in Lüdinghausen. Das hat die Polizei inzwischen ermittelt.

Brennende Hütten in Lüdinghausen

Eindeutig Brandstiftung ist die Ursache zweier Feuer, die bereits am Donnerstag (23. Dezember) gegen 5.50 Uhr an der Olfener Straße ein Kleinkraftrad eines 32-Jährigen sowie zwei Holzhütten zerstört hatten. Das teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Kleinkraftrad hinter dem Wohnhaus des 32-Jährigen. Die Aufbruchgeräusche weckten den Halter, der die Polizei verständigte. Die Beamten konnten den Täter aber nicht mehr antreffen. Beim Verlassen des Grundstücks bemerkten sie auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite das brennende Kleinkraftrad und eine nebenstehende Hütte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Während der Löscharbeiten wurden die Beamten auf eine weitere brennende Holzhütte an der Olfener Straße aufmerksam gemacht. Auch diese löschte die Feuerwehr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (0 25 91/79 30).