Das Publikum war begeistert vom Auftritt des „Korr-Klaviertrio“ im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen. Neben einer Hommage an Ludwig van Beethoven wurden Werke französischer und russischer Komponisten zu Gehör gebracht.

Den Satz „Endlich wieder ein Live-Konzert erleben“, konnte man am Sonntagabend mehrfach im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen hören. Ermöglicht hat dieses Erlebnis das KAKTuS Kulturforum, das zu einem Kammerkonzert mit dem „Korr-Klaviertrio“ eingeladen hatte, in dem das Ehepaar Wolfram Korr (Violine), Anna Korr (Violoncello) und der Pianist Thomas Haberlah-Korr zusammen musizieren.

Wolfram Korr gab zu jedem der drei Werke aus der deutschen, der russischen und der französischen Schule des 19. Jahrhunderts eine kurze Einführung, die sehr knapp, treffend, informativ und trotzdem humorvoll dargeboten wurden.

Ausladende Melodiebögen

Als Erstes erklang das berühmte „Erzherzog-Trio“ op. 97 von Ludwig van Beethoven als nachträgliche Hommage an dessen 200. Geburtstag im Jahr 2020. Hier meisterte vor allem Thomas Haberlah-Korr bravourös den Klavierpart, den Beethoven als bester Pianist seiner Zeit noch selbst uraufgeführt hatte. Kenner des Förster-Flügels im Kapitelsaal waren erstaunt, wie viele Nuancen und Differenzierungen vom donnernden Fortissimo bis zu intimen Pianissimo-Passagen Haberlah-Korr dem Instrument entlocken konnte. Die beiden Streicher waren vor allem im Trio Élégiaque Nr. 1 des erst 18-jährigen Sergej Rachmaninow in ihrem Element. Wolfram und Anna Korr entfalteten hier in den ausladenden Melodiebögen ein nahezu sinfonisches Klangbild, zu dem der Pianist ein halbes Klavierkonzert beisteuerte.

Ganz anders im Charakter wirkte das abschließende, sehr selten zu hörende, erste Klaviertrio in F-Dur des Franzosen Camille Saint-Saëns. In eher heiterem Charakter konnten hier die drei Musiker einmal mehr ihre rhythmische Sicherheit und ihr brillantes Zusammenspiel unter Beweis stellen.

Das erfreulich zahlreiche Publikum klatschte begeistert Beifall und wurde mit der Wiederholung der Presto-Coda des Schlusssatzes aus dem Beethoven-Trio als Zugabe belohnt.