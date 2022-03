Bulli voller Hoffnung

Unzählige Ukrainer sind momentan auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland. Zum Glück gibt es Menschen, die ihnen helfen. Der Seppenrader Nils Droste hat jüngst mit zwei Kumpels per Bulli allerhand Sachspenden in die Grenzregion Polen/Ukraine gebracht sowie auf dem Rückweg ukrainische Schutzsuchende mit nach Deutschland genommen. Nun plant der 29-Jährige eine zweite Tour dieser Art – mit Unterstützung des Heimatvereins aus dem Rosendorf.

Als er in den Medien die schockierenden Bilder vom Krieg in der Ukraine gesehen hatte, war ihm klar, dass er helfen möchte. „Was kann ich tun, ohne zu blockieren?“, habe er sich gefragt, berichtet Nils Droste. Seine Arbeitskollegin hat daraufhin den Kontakt zu dem Musiker David Friedrich hergestellt, der die Menschen auf der Flucht gezielt unterstützt. Über Bekannte und seinen Arbeitgeber – die Arbeiterwohlfahrt (AWO) – kam der Fachwirt im Erziehungswesen aus Seppenrade an allerhand Sachspenden, die er kurzerhand mit zwei Freunden aus Olfen und Südkirchen in die Grenzregion Polen/Ukraine brachte. Der SuS Olfen lieh dem Trio dafür spontan einen Bulli.

„ »Die Lage vor Ort ist sehr unübersichtlich.« “ Nils Droste

„Die Lage vor Ort ist sehr unübersichtlich“, weiß der 29-Jährige nun aus eigener Erfahrung. Sämtliche Pläne könnten sich innerhalb weniger Minuten komplett ändern: Wollten Droste und seine Mitstreiter auf dem Rückweg eigentlich ukrainische Schutzsuchende nach Berlin bringen, saßen nach einem Anruf plötzlich Jungen, Mädchen und Erwachsene aus einem Begegnungszentrum für Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem Fahrzeug, deren Ziel die Stadt Dormagen war. „Wir hatten viel Spaß mit den Kindern“, erzählt Droste. Doch das, was ihm vor allem im Gedächtnis geblieben ist, sei „die Hilflosigkeit der Ukrainer. Was wir gesehen und erlebt haben, war sehr bedrückend.“ Trotz allem: „Die Menschen waren gleichzeitig voller Hoffnung.“ Und das macht ihm Mut, erneut ins Krisengebiet zu fahren. In der Nacht zu Donnerstag (24. März) geht‘s wieder los. Dafür sucht er einen zweiten Bulli. Beim Sachspendensammeln unterstützen ihn und seine Kumpels fortan die Aktiven vom Heimatverein Seppenrade.