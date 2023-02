Bunt, kritisch und berührend

Einen besonderen Abend mit Werken von Kurt Tucholsky verspricht das städtische Kulturamt am 25. Februar (Samstag). Das Theater Götterspeise widme sich den Texten des Schriftstellers und bringe sie facettenreich auf die Bühne.

Lieder und Szenen aus der Feder von Kurt Tucholsky bringt das Theater Götterspeise am 25. Februar (Samstag) ab 20 Uhr auf die Bühne im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen. Das Städtische Kulturamt lädt zu diesem, wie es in der Ankündigung heißt, „berührenden Tucholsky-Abend“ ein. Die Theatergruppe Götterspeise habe sich mit Kurt Tucholskys immer noch aktuellen Texten auseinandergesetzt und werde seine facettenreiche Arbeit in drei Teilen auf der Bühne darstellen, teilen die Veranstalter mit.

Kämpfer für die Demokratie

Tucholsky sei ein Kämpfer für die Demokratie und gegen den Krieg gewesen, seine Waffe die Schreibmaschine. Unter verschiedenen Künstlernamen habe Tucholsky satirische und gesellschaftskritische Texte und Chansons veröffentlicht. Im ersten Teil des Stücks „Panter, Tiger, Petronella!“ gehe es vorrangig um die Liebe, bevor im zweiten Teil die satirische Seite Tucholskys thematisiert werde. Der dritte Teil zeige den Schriftsteller als unerschrockenen Kämpfer gegen den Krieg. Es werde ein besonderer Abend, verspricht die städtische Kulturbeauftragte Martina Götsch.

Götterspeise und die Steverstadt

Die ersten Auftritte der damals noch jugendlichen Theatergruppe Götterspeise fanden übrigens ab 1981 auch im Lüdinghauser Kapitelsaal statt. Götsch ist froh, die Gruppe nun wieder in der Steverstadt begrüßen zu dürfen.

Karten für zwölf Euro gibt es bei Lüdinghausen Marketing, Borg 4,

0 25 91/7 80 08, und über die Proticket-Hotline,

02 31/ 9 17 22 90 oder online.