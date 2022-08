Buntes Treiben bis um Mitternacht

Feiernde mit Bollerwagen, glühende Feuerschalen, Stockbrot, selbst gebrautes Bier und stimmungsvolle Musik: Ein ganz besonderes Ambiente herrschte am Freitagabend beim Sternenpicknick in der Lüdinghauser Innenstadt.

In geselliger Rund, bei erfrischenden Getränken und

Endlich wieder Sternenpicknick: Ein Gefühl, das viele Besucher am Freitagabend zum Ausdruck brachten. Drei Jahre ist es her, seit die Innenstadt zum letzten Mal Schauplatz des bunten Treibens war. Sogar mit Picknickdecken und Bollerwagen kamen die Feiernden und suchten sich so spontan ihre eigenen Plätze. Zentraler Anlaufpunkt war der Marktplatz, wo das „Framic-Duo“ mit Klassikern wie „Sweet Caroline“ die Stimmung bis lange nach Sonnenuntergang aufrechterhielten.

Die Lüdinghauser Pfadfinder standen mit glühender Feuerschale und jeder Menge Stockbrotteig bereit. Foto: awf

„Es ist uns wichtig die Besucher persönlich zu begrüßen“, stellte Alice Zaun im Namen des Pfarreirats die Station vor dem Felizitas-Pfarrheim vor. Für die passende Musik sorgte hier DJ Rainer Bitter. Auch die Lüdinghauser Pfadfinder standen mit glühender Feuerschale und jeder Menge Stockbrotteig bereit. „Bei sowas muss man dabei sein“, war sich die Dattelnerin Carolina Schermann sicher, die gemeinsam mit ihrer Lüdinghauser Bekanntschaft die Band „five drauf“ vor dem „ZAID“ bejubelte. Als Blickfang erwies sich Norman Tenberge mit seiner mobilen Fahrradbrauerei. „Ich mache das heute tatsächlich zum Spaß“, verwies er auf das verschenkte Weizenbier der Eigenmarke „Lüdinghauser Brauwerkstatt“. Die Fahrradkonstruktion mit Zapfhahn fand auch die Bewunderung der Experten. „Das ist doch genial“, lobte ADFC-Pressesprecher Herbert Baur das Zweirad.

Schlemmen für den guten Zweck

Die Live-Band „Männerwirtschaft“ spielte, unterstützt von Getränken des „heimelich“ an der Ecke Kirchstraße/Münsterstraße. „Der gesamte Erlös geht an die Ukrainehilfe“, stellten die Rotarier ihren Stand an der Bäckerei Geiping vor. Ein Schlemmen für den guten Zweck, das sich kaum ein Gast entgehen ließ. Eintrittspunkt für viele Besucher war die „Genussmanufaktur Fuchs“, wo handgemachte Köstlichkeiten warteten.

Gut gelaunt wurde auf dem Marktplatz gegessen, getrunken und getanzt. Foto: awf

Sängerin und Gitarristin Anna Voigt sorgte im Dämmerlicht für das passende Ambiente. „Die Innenstadt lebt richtig“, stellte eine Gruppe von Lüdinghauserinnen fest, die mit passenden Kostümen ausgestattet am Marktplatz feierten. „Einfach super, dass es so etwas gibt und noch besser, dass es so gut funktioniert“, befand auch der Nebentisch. Seit 18 Uhr, inklusive offener Geschäfte bis 19.30 Uhr, wurde geklönt und spaziert. Ein Erfolgsabend, der erst im Licht von Mond und Sternen um Mitternacht seinen Abschluss fand.