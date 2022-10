Bürger konzipieren Ideen und Projekte

Seppenrader Bürgerinnen und Bürger können in Arbeitskreisen die Entwicklung ihres Dorfes mitgestalten. Treffen ist am Dienstag (18. Oktober) in der Marienschule.

Die Stadt Lüdinghausen lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum gemeinsamen Arbeitskreis zum Dorfentwicklungskonzept in Seppenrade ein. Dieser findet am Dienstag (18. Oktober) um 19 Uhr in der Mensa der Marienschule statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Zuvor haben sich bereits viele Seppenraderinnen und Seppenrader in zwei Arbeitskreisen mit den Themen „Dorfgestaltung, Freizeit und Umwelt“ und „Mobilität, Infrastruktur und Wirtschaft“ auseinandergesetzt. Bei dem gemeinsamen Arbeitskreis sollen die Ideen und Projekte aus den vorherigen Arbeitskreisen nun koordiniert und abgestimmt werden.

Bei einer Projektmesse am 3. Dezember (Samstag) um 14 Uhr in der Aula der Marienschule werden die bisher diskutierten Ergebnisse und Ziele für die Dorfgestaltung dann vorgestellt. Es besteht dann weiterhin die Möglichkeit, Fragen zu stellen, weitere Mitmacherinnen und Mitmacher zu suchen und Anregungen für die Projekte zu sammeln.

„Wir freuen uns, wenn möglichst viele mitmachen, um die Zukunft von Seppenrade gemeinsam zu gestalten“, wird Theresa Südfeld, die das Projekt verwaltungsseitig begleitet, in dem Pressetext zitiert.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Lüdinghausen. Sollte es Fragen zu dem Projekt geben, können sich Interessierte an das Planungsbüro unter seppenrade@planinvent.de oder an Theresa Südfeld unter suedfeld@stadt-luedinghausen.de wenden, heißt es abschließend in der Mitteilung.