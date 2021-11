Bürgermeister Ansgar Mertens spuckt Feuer

Die Kinder der Marienschule zeigten, was sie gelernt hatten.

„Ich bin ziemlich aufgeregt . . .“, gesteht Ansgar Mertens, in der Hand ein Röhrchen mit Lycopodium (Bärlappsporn). Dann hält ihm Ann-Katrin Bichlmaier vom „Mitmachzirkus Manegentraum“ einen Feuerstab vor das Gesicht – und der Bürgermeister pustet einen Teil des Bärlapps in die Flamme . . . Schlagartig entsteht ein spektakulärer Feuerball. Und die Kinder auf den Rängen des Mitmachzirkus‘ klatschen begeistert.

Bürgermeister Ansgar Mertens betätigte sich als Feuerschlucker. Foto: Christian Besse

Es handelte sich um Erstklässler der Marienschule Seppenrade, die am Freitagmittag begutachteten, was der erste Bürger der Stadt denn so drauf hatte. Die Kinder selbst hatten ihren Teil da schon geleistet. Bichlmaier und ihre Kolleginnen, allesamt Zirkusprofis, hatten den Marienschülern im großen Zelt auf dem Hüwel-Sportplatz alle möglichen Artistentricks beigebracht: Kunststücke mit Hula-Hoop-Reifen, Jonglage mit Bällen, Ringen und Tellern oder, im Rahmen einer kleinen Westernshow, Lasso- und Messerwerfen, mit harmlosen Wurfgeschossen natürlich.

Nach drei Übungsstunden mit je einer Klasse der Marienschule schloss sich am Nachmittag eine für weitere Kinder an, diesmal nach privater Anmeldung. Und am Abend betraten die Artisten selbst die Bühne, im Rahmen einer „richtigen“ Zirkusvorstellung im 470 Plätze fassenden Zelt.

Eingestielt hatte das Engagement des Mitmachzirkus aus Fröndenberg, der nach 2002 das erste Mal wieder in Lüdinghausen war, Beate Barth vom hiesigen Barth Verlag.

Ansgar Mertens musste nach seinem kurzen Auftritt übrigens gleich wieder los, die Arbeit rief. Ob der Bürgermeister seine neu erlangte Fähigkeit als Feuerschlucker künftig auch auf politischer Bühne einsetzen wird, behielt er für sich. Auf jeden Fall ist der Stadtrat jetzt gewarnt . . .