Caiza Andresen bittet um Versetzung

Seinem Versprechen, die Gemeinde weiterhin auf dem Laufenden zu halten, blieb der Bevollmächtigtenausschuss am Mittwoch treu. Mit gutem Grund, denn es gibt Neuigkeiten in der evangelischen Kirchengemeinde. „Pfarrerin Jenny Caiza Andresen hat die Landeskirche um ihre Versetzung gebeten“, wird der Ausschussvorsitzende Dr. Oliver Kösters in einer Pressemitteilung zitiert. Das war eine Nachricht, die aufgrund vorausgehender Unstimmigkeiten keinen der Anwesenden zu überraschen schien. Dass es dennoch kein böses Blut in der Gemeinde gibt, machten Kösters Aufruf und die resultierende Zustimmung der Mitglieder klar: „Schließen wir sie in unsere Gebete ein.“

