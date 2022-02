Canisianum mit vier Eingangsklassen

Die Anmeldephase an den drei weiterführenden Schule in Lüdinghausen ist abgeschlossen. Die Sekundarschule bleibt fünfzügig, das Anton ist dreizügig. Das Canisainum bildet im nächsten Schuljahr vier Eingangsklassen.

Den einen oder anderen Nachrücker mag es noch geben. Aber alles in allem stehen seit Freitag die Anmeldezahlen für die drei weiterführenden Schulen in Lüdinghausen fest. Wegen des Sturms war an Sekundarschule und St.-Antonius-Gymnasium am Donnerstag nicht nur der Unterricht, sondern auch der Anmeldetag für die künftigen Fünftklässler ausgefallen. Da rechnen beide Schule noch mit Nachmeldungen. Das sind aber vornehmlich Kinder, die ohnehin schon in der Statistik berücksichtigt sind. Das Gymnasium Canisianum hatte seine Anmeldephase schon einige Tage zuvor beendet.