Chaos nach durchzechter Nacht

Die Theatergruppe Seppenrade hat im Vorfeld der Premiere der Komödie „Huusbesöök“ ganz schön improvisieren müssen, denn gleich zwei Schauspieler erkrankten. Wer am Ende die Rolle auf der Bühne gespielt hat und ob sich die Irrungen und Wirrungen aus der Geschichte am Ende aufklären, das hat das Publikum jetzt im Heimathaus erfahren.

Hoch her geht es im Haus der Familie Thomsen in der plattdeutschen Komödie „Huusbesöök“. Mit diesem Stück hat die Theatergruppe Seppenrade am Samstag ihre erfolgreiche Premiere im Heimathaus gefeiert.