Corona bremst den Prinzen aus

Lüdinghausen

Zwei Jahre war Christoph Farwick wegen der Corona-Maßnahmen in der Warteschleife als Prinz der Gemeinschaft Blaupunkt Heide Tüllinghoff in Lüdinghausen. Am Samstag hätte er seinen großen Auftritt haben sollen bei der Prunksitzung. Doch erneut wurde er ausgebremst. Diesmal hatte es ihn selbst erwischt.

Von Arno Wolf Fischer