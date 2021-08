Corona kein Spielverderber

Die Teilnehmer der Dorfranderholung vor dem Don-Bosco-Haus – in der Mitte gratulieren Carolin Lukas und Frank Bücker Nils Müller mit einem Geschenk für die zehnte Teilnahme als Betreuer.Das Leiterteam Carolin Lukas und Frank Bücker als Gesangsduo am Abschlussabend.

Durch das Auf und Ab der Inzidenzzahlen war es für das Leiterteam organisatorisch und logistisch eine Mammutaufgabe, in nur wenigen Tagen die Dorfranderholung mit rund 100 Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren und 18 Betreuern sowie dem fleißigen Küchenteam auf die Beine zu stellen. „Wir haben bis zum letzten Tag am Programm gearbeitet“, sagte Frank Bücker.

Am 7. Juli hatte sich das Leiterteam kurzfristig für eine Durchführung entschieden, vier Tage später lagen alle Anmeldungen vor. Am Montag der vergangenen Woche starteten die zehn Gruppen mit einem Kennenlern- und Basteltag in die Woche. Es folgten ein Tag im Freibad Haltern, eine Dorfrallye, der Besuch im Ketteler Hof und am Freitag eine Fahrt in den Dortmunder Zoo. Auf die traditionelle Nachtwanderung und die Übernachtung zum Abschluss in der Turnhalle wurde bewusst verzichtet. „Die Sicherheitsbestimmungenin der Coronazeit waren zu beachten und uns wichtig. Alle Kinder wurden drei Mal in der Woche, das Betreuerteam sogar jeden Tag getestet. Alle Tests waren negativ“, freute sich Bücker.

Das Leiterteam, Carolin Lukas und Frank Bücker, als Gesangsduo am Abschlussabend Foto: Michael Beer

Auch wenn aufgrund der Kürze der Zeit keine Sponsoren angesprochen werden konnten, wurde die Aktion wieder vom Rotary-Club Lüdinghausen, dem Café Mare, der Fleischerei Vormann und der Gaststätte Wember unterstützt. „Wir haben wieder viel Unterstützung im Dorf erfahren“, dankte Frank Bücker im Namen der Kinder und seines Teams. Nach einem gemeinsamen Abendessen im Don-Bosco-Haus und anschließender Siegerehrung der Gruppen, die an der Dorfrallye teilgenommen hatten, und einem Gesangsauftritt des Leiterteams, Carolin Lukas und Frank Bücker, nahmen die Eltern am späten Freitagabend ihren Nachwuchs wieder in Empfang.