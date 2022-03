„Corona nervt einfach“

Auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, als die Politiker in Deutschland den ersten coronabedingten Lockdown ausgerufen haben. Obwohl hierzulande derzeit so viele Menschen wie noch nie mit dem Virus infiziert sind, werden die Beschränkungen zunehmend zurückgefahren. Dass sie wieder mehr Freiheiten haben, begrüßen Joris Kirchhoff und Juliane Krückendorf. Wie die beiden Sekundarschüler die vergangenen 24 Monate erlebt haben und was sie sich für die Zukunft angesichts Covid-19 wünschen, haben die Jugendlichen den WN im Gespräch erzählt.

