Neues Impfzentrum in Lüdinghausen: „Da bewegt sich was“

Lüdinghausen

Eine Woche nach Eröffnung des Impfzentrums in Lüdinghausen zeigen die ersten Zahlen einen positiven Trend. Die Impfbereitschaft sei gestiegen, so das DRK. Das betrifft nicht nur Menschen, die sich „boostern“ lassen wollen: Auch unerwartet viele bisher Ungeimpfte kamen an den ersten Tagen an die Seppenrader Straße.

-chrb-