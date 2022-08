Dank an Spender

„Ein dickes Dankeschön“ richtete Gudula Gotzes, Vorsitzende von „Hilfe für Senegal“, jetzt an alle, die den Verein in den vergangenen Monaten unterstützt haben. Dieser Dank war ein fundamentales Thema der Mitgliederversammlung, die jetzt in der Gaststätte „Zur Mühle“ stattfand. Denn nur durch die breite Unterstützung durch andere Vereine, Privatpersonen, Schulen oder Unternehmen sei es dem Verein möglich, seine Projekte im Senegal in die Tat umzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Breiten Raum nahm traditionell der Bericht über den Arbeitseinsatz im vergangenen Frühjahr ein (die WN berichteten). 13 Mitglieder waren nach Thiès gereist, um Hilfsgüter zu verteilen, den Stand der Dinge bei den einzelnen Projekten zu prüfen und neue Impulse zu setzen. Besonders beeindruckend war im Frühjahr die Spendenaktion „1000 Sack Reis für 1000 Familien“. Gudula Gotzes ließ noch einmal die Übergabe der Reisspenden an die Familien, die auf der Müllkippe nach Verwertbarem suchen, Revue passieren. Die unglaubliche Dankbarkeit der Menschen habe den Vorstand in der Absicht bestätigt, die humanitäre Spendenaktion fortzusetzen. Er hoffe, dass sich auch in Zukunft genügend Spender finden, die diese Aktion fördern. Im nächsten März sollen wieder 1000 Säcke Reis an die Bedürftigsten übergeben werden.

An der Frühjahrsreise nahm ein Hautarzt teil. An der nächsten Reise im Jahr 2023 wird ein Zahnarzt teilnehmen und ebenfalls vor Ort praktizieren, kündigt „Hilfe für Senegal“ an. Fortgesetzt wurde und wird die Unterstützung der Grundschule in Keur Massamba Gueye. Dort wird die spezielle Ausbildung von Lehrern, die blinde Kinder unterrichten, gefördert. Die Lehrer sollen in Zukunft auch andere Berufskollegen befähigen, blinde Kinder zu fördern.

Viele Schulpatenschaften

Große Resonanz finden die Schulpatenschaften, berichtete Ulla Hermann. 494 Kindern wird dank heimischer Sponsoren der Schulbesuch ermöglicht. Und 20 Jugendliche genießen eine dreijährige Berufsausbildung – ebenfalls finanziert von heimischen Gönnern. „Die ersten elf Auszubildenden legen in den kommenden Wochen die Abschlussprüfungen ab“, wird Hermann zitiert. Die fundierte Ausbildung als Elektriker, Metallbauer, Schreiner oder Solartechniker ermögliche den jungen Menschen einen guten Einstieg ins Berufsleben und damit in eine finanziell sichere Zukunft.

Ausführlich wurde die Finanzsituation des Vereins von Albert Guntermann und den Vorstandsmitgliedern erläutert. Einerseits verfüge „Hilfe für Senegal“ über gute finanzielle Reserven, auf der anderen Seite stehen jährlich hohe Ausgaben an. So sei in jüngster Vergangenheit Schulen erweitert worden, eine Gesundheitsstation habe einen Apothekenraum erhalten, eine andere sei grundlegend renoviert worden. Jetzt stünden wieder enorme Ausgaben an. So sei beispielsweise ein Wasserturm zusammengebrochen, der möglichst schnell erneuert werden müsse.

Regelmäßig würden an den Vorstand Bitten um Unterstützung herangetragen. „Wir können bei plötzlich auftretenden Notlagen nur dann helfen, wenn wir über finanzielle Reserven verfügen“, erklärte Gotzes. Daher galt der Dank des Vorstands – und der anwesenden Mitglieder – den Spendern und Sponsoren. Es gehe jedoch nicht nur um finanzielle Spenden. Der Vorstand machte darauf aufmerksam, dass weiterhin Sachspenden – von Schulbedarf über medizinische Hilfsmittel wie Gehhilfen und Rollstühle bis zu Babykleidung – gesammelt werden. Weitere Informationen gibt es online.