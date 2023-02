„Das Ganze ist wie ein Albtraum“

Lüdinghausen

Das Erdbeben in der Türkei hat auch die Menschen in Lüdinghausen bewegt. So unterstützt Friseurmeisterin Serpil Erbay einen Freund und dessen Familie in der betroffenen Stadt Malatya. Der 26-jährige Meniş fliegt nach Istanbul, um von dort in die Krisen-Region zu gelangen und vor Ort zu helfen.