Das „Gedächtnis der Stadt“

Helga Pätsch betreut das Archiv in der Burg Lüdinghausen

Der Hinweis ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Nur ein schmales Türschild samt Klingel weist im rechten Flügel der Burg Lüdinghausen auf das Stadtarchiv hin. „Viele suchen erst einmal in der Hauptburg“, sagt Helga Pätsch. Die Stadtarchivarin betreut etwa 10.000 Akten. Das sage allerdings noch nichts über den Umfang aus. „Manche umfassen zehn Seiten andere über 500“, erzählt sie. Ihre Aufgabe als Archivarin beschreibt sie knapp: „Dokumentieren, bewahren und zugänglich machen.“ Das umfasse vornehmlich kommunale Akten – all das, was Verwaltung und Politik liefern. Und: Es handele sich ausschließlich um Vorgänge, die abgeschlossen sind.