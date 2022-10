Das herrenlose Damenfahrrad

Wo man das meiste „Geschwurbel“ zu hören bekommt? Im Rathaus oder in der Kirche lauteten zwei alternative Vorschläge des Autors Andreas Malessa. Als ordinierter Pfarrer und Journalist weiß der Mann, wovon er spricht.

Mit jeder Menge Biss und viel Herz begeisterte Autor Andreas Malessa am Freitagabend im Kapitelsaal. Die Raesfeld Stiftung hatte zur Autorenlesung geladen. Der Titel „Am Anfang war die Floskel“, verriet bereits, in welche Richtung es gehen sollte. Sowohl „Kirchensprech“ als auch gegenderte Sprache fanden sich unter der gleichwohl charmanten wie messerscharfen Lupe des Autors wieder. „Sie haben alles richtig gemacht, indem Sie heute hier sind“, grüßte Bürgermeister Ansgar Mertens die Gäste. Anhand des Applauses eine Einschätzung, mit der er augenscheinlich Recht behielt.

„Satire muss man sich nicht ausdenken. Sie passiert einfach“, fasste Malessa, ordinierter Pfarrer sowie Rund- und Hörfunkjournalist, zusammen. „Es reicht, wenn man in die Kirche geht.“ Die ersten Spitzen folgten sogleich. Wo finde sich das schlimmste Geschwurbel? „Im Rathaus oder in der Kirche“, lauteten die Antwortvorschläge. Vor allem ginge es dabei darum, das Gemeinte aus dem Gesprochenen herauszulesen. „So manche Pfarrer übersetzen die Bibel in das Deutsch der Selbsterfahrungskreise der 1970er Jahre.“ – ein Fazit, mit dem er das Publikum schnell auf seiner Seite hatte. Das Ansprechen von „Ermöglichenden“ heiße etwa im Klartext: „Einige haben die eigentliche Arbeit für die Veranstaltung gemacht und einer hat es mit seiner Spende bezahlt.“ Ebenso hätten Begriffe wie „Augenhöhe“ oder auch „Einladung“ Konjunktur. Bei letzterem sei aber meist eher eine „Vorladung“ gemeint. Doch: „Predigt-Bashing ist billig zu haben und ich finde, Pfarrer haben uns etwas zu sagen.“

„ Mit Gendersprech ist man in der Kirche auf ganz dünnem Eis. “ Andreas Malessa

Thema Nummer zwei: Gendern. „Mit Gendersprech ist man in der Kirche auf ganz dünnem Eis“, leitete Malessa ein. Zugrunde liege schon die „wunderbare Unlogik“ der Sprache. Bestes Beispiel: „Das herrenlose Damenfahrrad.“ Einfühlsam stellte der Autor mehrere mögliche Meinungen zu Sprachregelungen vor und stellte unter lautem Applaus klar fest: „Wir haben strukturellen Sexismus und das ist eine unerledigte Hausaufgabe.“ Marie-Theres Koddebusch vom Beirat der Stiftung brachte als Moderatorin schließlich die Essenz des Abends auf den Punkt: „Worte haben Macht.“ Mit jeder Menge Applaus und einem geschärften Blick für das tatsächlich Gemeinte verabschiedete Malessa den vollen Saal ins Wochenende.