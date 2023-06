Cittàslow Lüdinghausen – ein Zuhause mit Zukunft für Tine und Stefano Da Ros

Lüdinghausen

Die beiden einstigen Wahl-Berliner Tine und Stefano Da Ros haben über die Metropole nie als ihr Zuhause gesprochen, sondern die Stadt an der Spree immer nur als „einen Wohnort für einen gewissen Lebensabschnitt“ gesehen. So schildert es das Paar. In der Cittàslow Lüdinghausen haben die Zwei nun alles gefunden, was sie von ihrer Heimat erwarten.

Von Ann-Christin Frank