Das Spritzen haben sie gelernt

In der kommenden Woche dürfen auch Apothekerinnen und Apotheker gegen das Coronavirus impfen. Offizieller Start ist am Dienstag (8. Februar). Thomas Lütke Entrup von der Schwanen-Apotheke ist jedoch noch nicht sicher, ob er sich mit seinem Team beteiligen wird. „Wir haben uns schulen lassen und dürften den Piks setzen“, sagt er. Er fragt sich jedoch, ob der Bedarf an zusätzlichen Impfterminen zurzeit besteht. „Die Hausärzte impfen, und die Impfstelle in Lüdinghausen ist weiterhin geöffnet – einen Mangel an Möglichkeiten sehe ich nicht.“ Aus seiner Sicht sei es nicht nötig, dass sich Apotheken jetzt an der Impfkampagne beteiligen.

