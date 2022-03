Deko, Kuscheltiere und Holzspielzeug

Zwei Jahre mussten Besucher und Aussteller warten. Jetzt startet der Ostermarkt der Hobbykünstler wieder. Termin ist am 2. und 3. April in der Burg Lüdinghausen.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause öffnet der Ostermarkt der Hobbykünstler endlich wieder seine Pforten. Über 40 Aussteller freuen sich darauf, am 2. und 3. April (Samstag und Sonntag) jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Burg Lüdinghausen ihre österliche Deko, Geschenkartikel und vieles mehr zu präsentieren, heißt es in einer Pressemitteilung von Lüdinghausen Marketing. Der Markt in der historischen Umgebung der Burg Lüdinghausen zieht seit Jahren ein breites Publikum an.

Grillsaison wird eröffnet

Im Angebot finden sich außer Osterdekorationen auch Töpferware, Holzspielzeug, Kuscheltiere, Selbstgenähtes, Schmuck, Beton- wie Papierkunst, Floristik und vieles mehr, versprechen die Veranstalter. In der Cafeteria der Burg werden Kaffee und Kuchen angeboten und im Bauhaus gibt‘s frisch gebackene Waffeln.

Im Innenhof der Burg Lüdinghausen wird die Grillsaison eröffnet. Dort können sich die Besucher mit Würstchen und Kaltgetränken stärken. Die Einnahmen aus dem Verkauf werden für gemeinnützige Zwecke gespendet.

An den beiden Tagen gilt die 3G-Regel, und es besteht Maskenpflicht. An den Zugängen zur Burg Lüdinghausen und zum Bauhaus werden die entsprechenden Nachweise kontrolliert.