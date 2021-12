Demonstration gegen Hetze und Hass

Ein deutliches Zeichen setzten am Donnerstagabend rund 200 Teilnehmer einer Kundgebung gegen sogenannte „Corona-Spaziergänger“ in Lüdinghausen. „Gegen jeden Antisemitismus“ hier es dazu auf einem Transparent.

Rund 200 Lüdinghauserinnen und Lüdinghauser beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei am Donnerstagabend an einer Kundgebung gegen kaum mehr als 20 sich gegen die Corona-Maßnahmen wendenden „Spaziergänger“. Aufgerufen zu der Kundgebung an der Kirche St. Felizitas hatten neben SPD, Grünen und Aktion Seebrücke auch der DGB.

Redner wie Pastoralreferent Michael Kertelge sowie die SPD-Vertreter Michael Spiekermann-Blankertz und Ortsvereinsvorsitzende Anna Nettlenbusch verwiesen auf antisemitische und rassistische Äußerungen in der Telegram-Gruppe, die zu diesem Spaziergang aufgerufen hatte. Dafür sei in Lüdinghausen kein Platz, machten die Teilnehmer der Aktion deutlich.

Die kleine Gruppe der „Spaziergänger“ selbst verlief sich nach und nach in den Altstadtstraßen.