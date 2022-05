Dennis Sonne im Landtag

Mit Dennis Sonne zieht ein Grüner aus der Steverstadt in den NRW-Landtag ein. Die Grünen verdreifachten mit 20,1 Prozent der Stimmen ihr Ergebnis von 2017. Die CDU bleibt dennoch stärkste Kraft in Lüdinghausen. Deutlich Federn lassen mussten SPD und FDP.

Als ein „phänomenales Ergebnis“ bezeichnete Lüdinghausens Grünen-Fraktionssprecher Eckart Grundmann das Abschneiden nicht nur seiner Partei im Land, sondern auch den Einzug von Dennis Sonne ins Landesparlament. Den Automatismus einer schwarz-grünen Koalition wollte er dennoch nicht gleich sehen. „Die Ampel wäre noch immer eine Option“, sagte er. Denn: „Auf schwarz-grün hat keiner Bock.“ Die Grünen sind aus seiner Sicht „die Gewinner des Abends“. Er selbst habe ein Ergebnis um die 15 Prozent erwartet.

Dennis Sonne selbst sagte am Abend im „Heimelich“, wo die Grünen ihren Erfolg feierten: „Ich bin überglücklich, ein tolles Ergebnis.“ Dort gratulierte ihm auch Bürgermeister Ansgar Mertens.

Kaum zu bremsen in seiner Euphorie war Bernhard Möllmann bei der Bewertung des CDU-Ergebnisses in NRW. „Ohne die CDU wird es keine Regierung geben“, stellte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat zufrieden fest. Und mit Blick auf Berlin erklärte er: „Die Ampel ist abgewählt.“ Ein solches Konstrukt werde es in NRW nicht geben. Er favorisiere eine schwarz-grüne Koalition, denn die Grünen hätten ja bereits „erste Anzeichen einer pragmatischen Politik erkennen lassen“. Dem neuen grünen Landtagsabgeordneten Dennis Sonne zollte er ausdrücklich Respekt. Der habe einen engagierten Wahlkampf gemacht: „Glückwunsch.“

Deutlich schwächer als von ihm erwartet, hätten die Sozialdemokraten im Land abgeschnitten, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Niko Gernitz. Als tröstlich betrachtete er die Tatsache, dass „Schwarz-Gelb abgewählt ist. Das ist gut.“ Für den CDU-Regierungschef in Düsseldorf sei es „ein Super-Ergebnis“, erkannte er an. Da könne man nur gratulieren. Die Grünen sieht er bei einer künftigen Regierungsbildung in der Rolle der „Königsmacher“. Schwarz-Grün, so stellte er fest, sei indes „keine Zukunfts-Koalition“. Das Ergebnis der Grünen in der Steverstadt bezeichnete er mit einem Schmunzeln als „ein sonniges Ergebnis“.

Als „nicht herausragend“ bewertete der heimische FDP-Fraktionsvorsitzende Gregor Schäfer das Ergebnis seiner Partei im Land, aber auch in der Steverstadt selbst. Auch hier hätten die Liberalen Federn lassen müssen.