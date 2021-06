„Der Austausch hilft beim Schreiben“

Katharina Kirn hat mit 25 Jahren ihr erstes Buch mit dem Titel „Behind Your Eyes“ veröffentlich. Der Schreibprozess dauerte rund zehn Jahre. Die wertvollen Erfahrungen, die sie in der Zeit sammeln konnte, will sie nun bei einem Literatur-Stammtisch mit anderen teilen. Dafür sucht sie noch Mitstreiter.

Zehn Jahre hat die Lüdinghauserin Katharina Kirn an ihrem ersten Buch gesessen. „Ich habe es immer wieder überarbeitet und andere Schauplätze eingebaut“, sagt die Studentin der Kulturwissenschaften, die im zarten Alter von 15 Jahren das Schreiben als Hobby für sich entdeckt.

Nun, mit 25, ist ihr Erstlingswerk „Behind Your Eyes“ erschienen. Auf 390 Buchseiten behandelt sie darin klassische Themen des Erwachsenwerdens, wie Freundschaft, Liebe, Schicksalsschläge, Verlust und Trauer sowie Wege, um damit zurechtzukommen. Die Geschichte um die beiden 17-jährigen Protagonisten David und Laura spielt in England. „Das Buch ist abwechselnd aus beiden Perspektiven geschrieben, sodass die Leser in beide Gefühlswelten eintauchen können“, verrät Kirn und ergänzt: „David wird durch ein schreckliches Ereignis völlig aus der Bahn geworfen. Er stellt fest, dass er sein Leben grundlegend ändern muss. Dabei trifft er auf die lebensfrohe Laura.“ Veröffentlicht hat Kirn ihr Buch vor zwei Monaten. Nun ist es in allen Buchhandlungen auf Anfrage erhältlich, sagt sie stolz. Der Druck des Buches nur auf Anfrage mache sich besonders für junge Autoren bezahlt, schließlich würden dabei keine vorherigen Kosten entstehen wie beispielsweise bei einer großen Auflage. Diese und andere wertvolle Erfahrungen hat die Studentin innerhalb der vergangenen zehn Jahre selber – im Austausch mit anderen Autoren – gesammelt.

Über soziale Medien wie Instagram und Facebook seien viele Verlage mittlerweile auch explizit auf der Suche nach jungen Autoren und deren Geschichten, weiß Kirn aus eigener Erfahrung. Es sei sehr interessant zu beobachten, dass sich dort auch ein digitaler Wandel vollziehe. Sie selbst habe sich oft über die Plattform Wattpad mit andren Autoren ausgetauscht. Feedback zu bekommen helfe sehr, denn Schreiben sei im Grunde schon ein einsames Hobby, schmunzelt die Autorin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Literatur-Stammtisch in Lüdinghausen zu etablieren. „Ich suche noch nach Mitstreitern aus allen Altersgruppen, die ebenfalls gerne schreiben oder ihre Erfahrungen teilen möchten“, schildert sie ihr Vorhaben. Zudem wolle sie jungen Hobby-Autoren Mut machen.

Wer in Kontakt mit Katharina Kirn treten möchte oder Ideen und Anregungen zum Literatur-Stammtisch geben möchte, der schickt eine

E-Mail an wordsbykathi@gmx.de.