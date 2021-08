„Der eingebildete Kranke“ im Doppelpack

Ein Jahr lang hat der Literaturkurs 20/21 der Jahrgangsstufe Q1 des St.-Antonius-Gymnasiums fleißig geprobt. Zu Beginn des neuen Schuljahrs führt er nun einen Klassiker auf: Molières „Der eingebildete Kranke“ wird am Freitag (27. August) und Dienstag (31. August) jeweils um 19 Uhr auf der Anton-Bühne präsentiert.

Es gelten die 3G-Regeln: Am Einlass ist ein entsprechender Nachweis für die Impfung, Genesung oder Testung vorzulegen. Gäste werden gebeten, auf den Fluren und in den Sanitäranlagen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Am Platz besteht keine Maskenpflicht, heißt es in einer Pressemitteilung des St.-Antonius-Gymnasiums.

Getränke und Snacks in der Pause

Während der Pause verkauft die Jahrgangsstufe Q2 Getränke und Snacks, um ihre Abikasse zu füllen. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Einlass ist ab 18.30 Uhr

Zum Inhalt: Es gibt keine Krankheit, an der Argan, wohlhabend und gutbürgerlich, nicht leidet: Er braucht nur ein medizinisches Handbuch aufzuschlagen, und schon findet er alle dort beschriebenen Krankheits-Symptome bei sich. Nur mit sich, seinen Leiden und den Medizinern beschäftigt, merkt er nicht, welches Chaos sich in seiner doch so sittsamen Familie abspielt. Und auch die Ärzte sind nicht die Halbgötter in Weiß, für die er sie hält. Von seiner Ehefrau ganz zu schweigen. Einzig auf sein Hausmädchen Toinette kann er sich verlassen – wenn er sie denn ausstehen könnte . . .