„Der Union Jack wird gehisst“

Sein Faible für alles Britische rührt schon aus der Schulzeit, bekräftigt er immer wieder. Kein Wunder also, dass er sich selbst als „Royalist“ bezeichnet. Und so ist es nicht verwunderlich, dass er das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. am Sonntag besonders begehen wird. „Der Union Jack im Garten wird gehisst“, kündigt der Lüdinghauser an, ebenso wie er beim Tod des Queen-Gatten Prinz Philip auf halbmast gehangen habe.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch